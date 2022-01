WWE: Mickie James vuole affrontare a tutti i costi Charlotte, la Rumble si avvicina (Di martedì 11 gennaio 2022) La WWE ha scosso il business del wrestling in un modo molto inaspettato venerdì scorso a SmackDown. Charlotte Flair è salita sul ring per fare il punto su tutti coloro che sono stati confermati per il Royal Rumble match femminile di quest’anno. La sorpresa più grande di tutte è stata la partecipazione di Mickie James. La Flair ha sorvolato sull’annuncio abbastanza velocemente mentre continuava con la sua scaletta, e la consapevolezza di quanto sia rilevante la notizia ha richiesto qualche secondo per essere compresa. Mickie James vuole Charlotte Flair Mickie non è solo sotto contratto con una promotion di wrestling rivale in questo momento, ma è anche una delle sue campionesse di punta. L’ex Superstar WWE ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 11 gennaio 2022) La WWE ha scosso il business del wrestling in un modo molto inaspettato venerdì scorso a SmackDown.Flair è salita sul ring per fare il punto sucoloro che sono stati confermati per il Royalmatch femminile di quest’anno. La sorpresa più grande di tutte è stata la partecipazione di. La Flair ha sorvolato sull’annuncio abbastanza velocemente mentre continuava con la sua scaletta, e la consapevolezza di quanto sia rilevante la notizia ha richiesto qualche secondo per essere compresa.Flairnon è solo sotto contratto con una promotion di wrestling rivale in questo momento, ma è anche una delle sue campionesse di punta. L’ex Superstar WWE ...

