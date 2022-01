WWE | Bobby Lashley viene snobbato da Lesnar e smantella | di nuovo | l’Hurt Business

(Di martedì 11 gennaio 2022) La storia delè stata molto travagliata nel 2021, la stable formata da, MVP, Shelton Benjamin e Cedric Alexander stava dominando la scena di Raw, ma l’All Mighty ad un certo punto ha deciso di far fuori gli scagnozzi e proseguire da solo. Nei mesi successivi Benjamin e Alexander sono tornati ad aiutare l’ex capo, ma non si è mai capito se la stable fosse tornata in quantosi è sempre presentato accompagnato solamente da MVP. Stanotte lo sfidante al titolo WWE ha messo in chiaro le cose, raggiunto nel backstage dagli ex campioni di coppia gli ha dato il benservito, dicendo che non ha bisogno di loro.chi? La puntata di Raw si è aperta con un confronto verbale sul ring tra il campione Brock, accompagnato da ...

Championship " Fatal 5 Way Match : Brock Lesnar batte Big E (C), Seth Rollins, Kevin Owens eLashley Arriva al capolinea il regno del malcapitato Big E, schienato da una poderosa F5 di ...Championship: Fatal 4 Way Match " Big E (C) vsLashley vs Seth Rollins vs Kevin Owens Big E dovrà iniziare il nuovo anno con una grande sfida all'orizzonte: un match a quattro che vedrà ...La puntata di Raw andata in onda questa notte è stata aperta da Brock Lesnar, che dopo qualche minuto è stato raggiunto da Bobby Lashley. Le due Superstar hanno avuto un face to face al centro del rin ...Parlando sul The PWI Podcast, l’ex campione WWE, ha voluto affrontare un argomento molto delicato, che ancora oggi fa discutere, quello dei wrestler neri che si fanno strada nel business del professio ...