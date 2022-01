WWE: Ascolti in calo per la puntata di Raw (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Questa settimana Monday Night Raw ha fatto registrare un totale di 1.633 milioni di Ascolti su USA Network, attirando il massimo degli spettatori nella prima ora di show, per poi avere un calo nelle altre due, soprattutto nella terza. Per quanto riguarda la fascia demografica 18-49, lo show rosso ha fatto registrare un rating di 0.33. Ascolti in calo rispetto alla settimana precedente La puntata di Raw ha subìto un calo negli Ascolti rispetto alla puntata di settimana scorsa, che era quella seguente al PPV Day 1, che ha fatto registrare un totale di 1.716 milioni di Ascolti, subendo quindi un calo del 4,83% questa settimana e un rating di 0.39 nella fascia demografica 18-49 percentuale superiore del 13,33% ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Questa settimana Monday Night Raw ha fatto registrare un totale di 1.633 milioni disu USA Network, attirando il massimo degli spettatori nella prima ora di show, per poi avere unnelle altre due, soprattutto nella terza. Per quanto riguarda la fascia demografica 18-49, lo show rosso ha fatto registrare un rating di 0.33.inrispetto alla settimana precedente Ladi Raw ha subìto unneglirispetto alladi settimana scorsa, che era quella seguente al PPV Day 1, che ha fatto registrare un totale di 1.716 milioni di, subendo quindi undel 4,83% questa settimana e un rating di 0.39 nella fascia demografica 18-49 percentuale superiore del 13,33% ...

