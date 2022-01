WWE: Arriva in tv Italia “Le leggende della WWE” dal 21 gennaio (Di martedì 11 gennaio 2022) Nuova interessante novità targata WWE nella televisione Italiana. A partire da venerdì 21 gennaio, infatti, andrà in onda in prima visione assolute una serie di documentari legati alle grandi leggende della WWE. La serie si chiamerà proprio “Le leggende della WWE” e sarà la versione Italiana dello show andato in onda lo scorso anno negli USA ed intitolato “Biography: WWE Legends”. 8 notti leggendarie Alle 21:50 di ogni venerdì sera, per otto settimane, la storia della WWE sarà assoluta protagonista con la prima visione degli otto episodi che compongono la serie. Il primo appuntamento sarà dedicato all’iconico Stone Cold Steve Austin mentre nel corso della serie sono previste puntate dedicate a tanti altri dei volti più ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 11 gennaio 2022) Nuova interessante novità targata WWE nella televisionena. A partire da venerdì 21, infatti, andrà in onda in prima visione assolute una serie di documentari legati alle grandiWWE. La serie si chiamerà proprio “LeWWE” e sarà la versionena dello show andato in onda lo scorso anno negli USA ed intitolato “Biography: WWE Legends”. 8 notti leggendarie Alle 21:50 di ogni venerdì sera, per otto settimane, la storiaWWE sarà assoluta protagonista con la prima visione degli otto episodi che compongono la serie. Il primo appuntamento sarà dedicato all’iconico Stone Cold Steve Austin mentre nel corsoserie sono previste puntate dedicate a tanti altri dei volti più ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Arriva in tv Italia 'Le leggende della WWE' dal 21 gennaio - - Dtti_digitale : Arriva su Blaze (in esclusiva su Sky al canale 127) da venerdi’ 21 gennaio alle 21.50, in prima visione assoluta, L… - DonatoFCIM : Ma v'immaginate domani noi in campo, poi tutta una volta arriva la primavera del Bologna in stile intromissione tip… - TSOWrestling : Non solo #WWE: arriva un licenziamento anche da #IMPACTWrestling #TSOW // #TSOS -

Ultime Notizie dalla rete : WWE Arriva I risultati di WWE Day 1: un clamoroso cambio di titolo e molto altro WWE Championship " Fatal 5 Way Match : Brock Lesnar batte Big E (C), Seth Rollins, Kevin Owens e Bobby Lashley Arriva al capolinea il regno del malcapitato Big E, schienato da una poderosa F5 di ...

WWE Survivor Series 2021: la card completa dell'evento ...Champion Shinsuke Namaura Dopo un percorso brillante all'intero del main roster arriva finalmente ...Usos Jey e Jimmy sono diventati a tutti gli effetti uno dei team più dominanti nella storia della WWE.

WWE/IMPACT WRESTLING: Deonna Purrazzo alla Royal Rumble? Arriva la sua risposta SpazioWrestling.it WWE/IMPACT WRESTLING: Deonna Purrazzo alla Royal Rumble? Arriva la sua risposta La partecipazione di Mickie James alla Royal Rumble ha dato vita a moltissime speculazioni, e adesso i fan sognano di vedere altre Superstar non WWE durante l’evento. Nella giornata di ieri, un fan ha ...

Licenziamenti in WWE, ex Superstar attacca: "Sono appositamente spietati" L'atleta, noto per i suoi trascorsi soprattutto a SmackDown, sostiene la sua tesi elencando alcuni esempi del passato.

Championship " Fatal 5 Way Match : Brock Lesnar batte Big E (C), Seth Rollins, Kevin Owens e Bobby Lashleyal capolinea il regno del malcapitato Big E, schienato da una poderosa F5 di ......Champion Shinsuke Namaura Dopo un percorso brillante all'intero del main rosterfinalmente ...Usos Jey e Jimmy sono diventati a tutti gli effetti uno dei team più dominanti nella storia dellaLa partecipazione di Mickie James alla Royal Rumble ha dato vita a moltissime speculazioni, e adesso i fan sognano di vedere altre Superstar non WWE durante l’evento. Nella giornata di ieri, un fan ha ...L'atleta, noto per i suoi trascorsi soprattutto a SmackDown, sostiene la sua tesi elencando alcuni esempi del passato.