WhatsApp migliora ancora l’uso dei messaggi vocali: ecco l’ultima trovata che arriverà col nuovo aggiornamento (Di martedì 11 gennaio 2022) Con l’arrivo del nuovo anno, il 2022, WhatsApp introduce altre ricche novità. L’applicazione di messaggistica più diffusa al mondo, utilizzata da ben 2 miliardi di persone, è solita introdurre con costanza delle migliorie per offrire ai propri utenti un servizio migliore, e anche nell’anno da poco iniziato ha deciso appunto di regalare interessanti novità. WhatsApp, 11/1/2022 – Computermagazine.itStando a quanto raccolto dai ragazzi sempre molto attenti di WABetaInfo, che hanno analizzato l’apk dell’ultimo aggiornamento di WhatsApp per Android, sta per arrivare una novità per quanto riguarda i messaggi vocali. In poche parole sembra che i programmatori di WhatsApp stiano pensando di introdurre il riproduttore globale dei ... Leggi su computermagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Con l’arrivo delanno, il 2022,introduce altre ricche novità. L’applicazione distica più diffusa al mondo, utilizzata da ben 2 miliardi di persone, è solita introdurre con costanza delle migliorie per offrire ai propri utenti un servizio migliore, e anche nell’anno da poco iniziato ha deciso appunto di regalare interessanti novità., 11/1/2022 – Computermagazine.itStando a quanto raccolto dai ragazzi sempre molto attenti di WABetaInfo, che hanno analizzato l’apk dell’ultimodiper Android, sta per arrivare una novità per quanto riguarda i. In poche parole sembra che i programmatori distiano pensando di introdurre il riproduttore globale dei ...

Advertising

TuttoAndroid : WhatsApp Business migliora la ricerca con alcuni nuovi filtri - infoitscienza : WhatsApp per iPhone migliora le notifiche - NeoEnigma : #WhatsApp per #iPhone migliora le notifiche - - macitynet : WhatsApp per iPhone migliora le notifiche -