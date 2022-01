West Ham United-Norwich City: pronostico e possibili formazioni (Di martedì 11 gennaio 2022) Il West Ham United e il Norwich City tornano in Premier League mercoledi 12 gennaio dopo aver prenotato i loro posti nel quarto round della FA Cup. La squadra di David Moyes ha avuto la meglio sul Leeds United 2-0 nel fine settimana, mentre le Canarie hanno vinto 1-0 al Charlton Athletic. Il calcio di inizio di West Ham United-Norwich City è previsto alle 20:45 Prepartita West Ham United-Norwich City: a che punto sono le due squadre? West Ham United Forse cercando di tradurre la loro rapida ascesa in un pezzo d’argento tanto atteso, il West Ham ha ricevuto un pareggio in Premier League contro il Leeds in FA ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 11 gennaio 2022) IlHame iltornano in Premier League mercoledi 12 gennaio dopo aver prenotato i loro posti nel quarto round della FA Cup. La squadra di David Moyes ha avuto la meglio sul Leeds2-0 nel fine settimana, mentre le Canarie hanno vinto 1-0 al Charlton Athletic. Il calcio di inizio diHamè previsto alle 20:45 PrepartitaHam: a che punto sono le due squadre?HamForse cercando di tradurre la loro rapida ascesa in un pezzo d’argento tanto atteso, ilHam ha ricevuto un pareggio in Premier League contro il Leeds in FA ...

