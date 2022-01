Voltagabbana, quanti sono (e quali sono i peggiori) (Di martedì 11 gennaio 2022) Antonio Razzi e Domenico Scilipoti sono stati a lungo indicati, per antonomasia, come gli esempi del malcostume dei Voltagabbana in Parlamento. Non tutti sanno che dal 2018 hanno avuto 274 imitatori, tra deputati e senatori: più o meno il 30% del totale degli eletti. Tanti sono stati i parlamentari che hanno cambiato gruppo nel corso della Legislatura. E il 2021 è stato l’anno in cui il fenomeno si è verificato con maggiore frequenza: i cambi di appartenenza sono stati complessivamente 126, cioè più del doppio rispetto a tutti quelli avvenuti nell’anno precedente (58). Al netto delle sistemazioni in altri Gruppi parlamentari, questa mobilità ha finito per gonfiare a dismisura il Gruppo Misto, che fra Camera e Senato conta 113 iscritti. Si sa che non tutti i ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 11 gennaio 2022) Antonio Razzi e Domenico Scilipotistati a lungo indicati, per antonomasia, come gli esempi del malcostume deiin Parlamento. Non tutti sanno che dal 2018 hanno avuto 274 imitatori, tra deputati e senatori: più o meno il 30% del totale degli eletti. Tantistati i parlamentari che hanno cambiato gruppo nel corso della Legislatura. E il 2021 è stato l’anno in cui il fenomeno si è verificato con maggiore frequenza: i cambi di appartenenzastati complessivamente 126, cioè più del doppio rispetto a tutti quelli avvenuti nell’anno precedente (58). Al netto delle sistemazioni in altri Gruppi parlamentari, questa mobilità ha finito per gonfiare a dismisura il Gruppo Misto, che fra Camera e Senato conta 113 iscritti. Si sa che non tutti i ...

