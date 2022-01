Volley, il Covid costringe allo slittamento delle Final Four di Coppa Italia (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma – Proseguono gli slittamenti delle partite nello sport Italiano. Anche la pallavolo deve farlo, dopo la prova delle mascherine in campo e altri incontri posticipati. Niente da fare. Il Covid costringe a riprogrammare i match. E’ il caso delle Final Four della Lega Pallavolo di Serie A. Il Consiglio di Lega lo ha deciso in queste ore. Da fine gennaio, l’evento viene spostato agli inizi di marzo, con la speranza che la situazione pandemica in Italia migliori: “Avevamo già condiviso in una riunione dei Presidenti della SuperLega l’esame dell’attuale planning e delle più recenti problematiche legate ai posticipi delle gare – spiega il Presidente della lega Volley, Massimo Righi – Dopo ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma – Proseguono gli slittamentipartite nello sportno. Anche la pallavolo deve farlo, dopo la provamascherine in campo e altri incontri posticipati. Niente da fare. Ila riprogrammare i match. E’ il casodella Lega Pallavolo di Serie A. Il Consiglio di Lega lo ha deciso in queste ore. Da fine gennaio, l’evento viene spostato agli inizi di marzo, con la speranza che la situazione pandemica inmigliori: “Avevamo già condiviso in una riunione dei Presidenti della SuperLega l’esame dell’attuale planning epiù recenti problematiche legate ai posticipigare – spiega il Presidente della lega, Massimo Righi – Dopo ...

Advertising

AmoBergamo : #Bergamo Buone notizie in casa Volley Bergamo 1991: riprendono gli allenamenti dopo i casi Covid - fabridal : #legavolley Top Volley Cisterna: rinviata per Covid-19 la trasferta di domenica in Calabria - UYBAvolley : ?? Farfalle al lavoro verso #UYBAvallefoglia ?? Incertezza sulle regole Covid per l'ingresso del pubblico, prevend… - reggiotv : La Volley Reghion comunica che sono stati riscontrati altri due casi di positività al Covid-19 tra i componenti del… - LatinaCorriere : Top Volley Cisterna, positività per Covid la trasferta di Vibo - -