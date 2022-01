Volley femminile, Serie A1: rinviata Firenze-Perugia causa Covid (Di martedì 11 gennaio 2022) E’ stata rinviata a data da destinarsi la gara tra Il Bisonte Firenze e la Bartoccini Fortinfissi Perugia a causa delle troppe positività al Covid-19. Questo quanto comunicato dalla Lega Pallavolo Serie A femminile. Salgono a quota quattro dunque le gare da recuperare per la formazione toscana, a partire da quella contro il Volley Bergamo 1991 (12° giornata andata), quella contro la Savino del Bene Scandicci (13° giornata andata), l’Igor Gorgonzola Novara (1° giornata ritorno) e infine quella con la Bartoccini Fortinfissi Perugia (2° giornata ritorno). SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022) E’ stataa data da destinarsi la gara tra Il Bisontee la Bartoccini Fortinfissidelle troppe positività al-19. Questo quanto comunicato dalla Lega Pallavolo. Salgono a quota quattro dunque le gare da recuperare per la formazione toscana, a partire da quella contro ilBergamo 1991 (12° giornata andata), quella contro la Savino del Bene Scandicci (13° giornata andata), l’Igor Gorgonzola Novara (1° giornata ritorno) e infine quella con la Bartoccini Fortinfissi(2° giornata ritorno). SportFace.

