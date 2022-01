Volley | Fabio Soli è il nuovo CT della nazionale maschile dell’Estonia

Leggi su oasport

(Di martedì 11 gennaio 2022), allenatoreTopCisterna è ilCTestonedi pallavolo. Il tecnico modenese è stato presentato ieri tramite una conferenza stampa a cui ha partecipato anche il presidentefederazione estone Hanno Pevkur., già molto chiacchierato per questo incarico nel 2019, ha commentato così: “Avevo già una buona sensazione quando ho incontrato il consiglio a Tallinn nel 2019. Sento che la squadra estone è il posto giusto per me, è unache vuole crescere ed anche io voglio crescere”., Coppa Italia 2022: Final Four rinviata di 40 giorni, si gioca il 5-6 marzo. Confermati i quarti di finale Il presidente ...