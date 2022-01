Vodafone ”down” problemi anche per ho.mobile, cosa sta succedendo? (Di martedì 11 gennaio 2022) Si stanno verificando disservizi generalizzati e difficoltà per gli untenti ad accedere sia alla rete che al servizio Vodafone. Ovviamente la rete ha ribattezzato la questione “Vodafone down”. La problematica sembra più concentrata nella zona di Varese. Alcune segnalazioni sono giunte dagli utenti Vodafone che stanno avendo disservizi in alcune zone del territorio nazionale. A riportare il quadro della situazione è il sito downdetector.it, in cui è possibile notare l’aumento delle segnalazioni nelle prime ore del mattino. Sembra che la problematica sia limitata e le segnalazioni provengano soprattutto nella zona nord Milano e fascia di confine dove effettivamente gli utenti non hanno segnale di rete. Al momento non è chiara la reale entità del problema. Vengolo segnalati ... Leggi su helpmetech (Di martedì 11 gennaio 2022) Si stanno verificando disservizi generalizzati e difficoltà per gli untenti ad accedere sia alla rete che al servizio. Ovviamente la rete ha ribattezzato la questione “”. La problematica sembra più concentrata nella zona di Varese. Alcune segnalazioni sono giunte dagli utentiche stanno avendo disservizi in alcune zone del territorio nazionale. A riportare il quadro della situazione è il sitodetector.it, in cui è possibile notare l’aumento delle segnalazioni nelle prime ore del mattino. Sembra che la problematica sia limitata e le segnalazioni provengano soprattutto nella zona nord Milano e fascia di confine dove effettivamente gli utenti non hanno segnale di rete. Al momento non è chiara la reale entità del problema. Vengolo segnalati ...

Advertising

Asgard_Hydra : Vodafone, Ho Mobile e PosteMobile down oggi 11 Gennaio: problemi in tutta Italia - Asgard_Hydra : Vodafone down, problemi anche per ho. Mobile e PosteMobile - - Primonumero : Scuole, salta la Dad per migliaia di studenti. Vodafone down - occhio_notizie : ?? Avete avuto problemi anche voi con #Vodafone nella prima mezza giornata di oggi? Cosa sta succedendo |… - velenoallamela : RT @Neestore: Primo giorno di DAD e la rete Vodafone è down. Let’s go -