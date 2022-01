Vodafone down: ecco cosa sta succedendo (Di martedì 11 gennaio 2022) Da circa un'ora, ormai, si segnalano problemi sulla rete Vodafone in Italia. Le disfunzioni sarebbero registrate a macchia di leopardo in tutta Italia. Al momento non sono note le cause del problema. Come sempre in questi casi, nel giro di pochi minuti si popola l'hashtag #Vodafonedown e raccoglie testimonianze da tutta Italia, a riprova del fatto che il problema è diffuso. Secondo le testimonianze indicate, i primi scricchiolii sulla rete dell'operatore si sarebbero avvertiti a partire dalle ore 9.15. Contemporaneamente sono caduti anche la controllata Ho. e Poste Mobile (attiva su rete Vodafone). Black-out generalizzati di questo tipo si risolvono solitamente nel giro di poche ore. Al momento non sono disponibili comunicazioni ufficiali da parte del gruppo, ove sicuramente i lavori sono in corso per ... Leggi su howtodofor (Di martedì 11 gennaio 2022) Da circa un'ora, ormai, si segnalano problemi sulla retein Italia. Le disfunzioni sarebbero registrate a macchia di leopardo in tutta Italia. Al momento non sono note le cause del problema. Come sempre in questi casi, nel giro di pochi minuti si popola l'hashtag #e raccoglie testimonianze da tutta Italia, a riprova del fatto che il problema è diffuso. Secondo le testimonianze indicate, i primi scricchiolii sulla rete dell'operatore si sarebbero avvertiti a partire dalle ore 9.15. Contemporaneamente sono caduti anche la controllata Ho. e Poste Mobile (attiva su rete). Black-out generalizzati di questo tipo si risolvono solitamente nel giro di poche ore. Al momento non sono disponibili comunicazioni ufficiali da parte del gruppo, ove sicuramente i lavori sono in corso per ...

