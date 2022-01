Vladimir Luxuria demolisce Katia Ricciarelli: "È talmente acida che..." (Di martedì 11 gennaio 2022) Questi giorni, vari volti del mondo dello spettacolo hanno espresso critiche verso il comportamento di Katia Ricciarelli nell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Oggi, Vladimir Luxuria si è aggiunta alla discussione. L'opinionista televisiva, ospite a Pomeriggio 5 News, ha ammesso francamente di non aver apprezzato le uscite della cantante lirica degli ultimi tempi. Luxuria si è scagliata duramente contro Katia Ricciarelli per le dichiarazioni della soprano al Grande Fratello Vip. Ospite a Pomeriggio Cinque condotto dalla giornalista Simona Branchetti in sostituzione di Barbara D'Urso fino al 14 gennaio, l'opinionista televisiva è stata categorica contro la soprano: "Katia non mi piace per niente. Usa un linguaggio volgare, razzista, sessista, ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 11 gennaio 2022) Questi giorni, vari volti del mondo dello spettacolo hanno espresso critiche verso il comportamento dinell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Oggi,si è aggiunta alla discussione. L'opinionista televisiva, ospite a Pomeriggio 5 News, ha ammesso francamente di non aver apprezzato le uscite della cantante lirica degli ultimi tempi.si è scagliata duramente controper le dichiarazioni della soprano al Grande Fratello Vip. Ospite a Pomeriggio Cinque condotto dalla giornalista Simona Branchetti in sostituzione di Barbara D'Urso fino al 14 gennaio, l'opinionista televisiva è stata categorica contro la soprano: "non mi piace per niente. Usa un linguaggio volgare, razzista, sessista, ...

