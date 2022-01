Vladimir Luxuria attacca Katia Ricciarelli: “Ha una mancanza, mandatele un bel toy boy per una notte” (Di martedì 11 gennaio 2022) Le sfuriate di Katia Ricciarelli continuano a far parlare dentro e fuori la casa del GF Vip. Ieri anche Simona Branchetti a Pomeriggio 5 News si è occupata degli scivoloni della cantante. In studio c’era Vladimir Luxuria, che non ha risparmiato critiche alla gieffina. “Allora adesso sarò proprio sincera, a me Katia non piace per niente. Usa un linguaggio volgare, razzista, sessista, omofobo e forte. Credo che quando Signorini è andato a parlare, la diretta interessata doveva proprio essere Katia. Lei si è talmente inacidita in questo periodo, che se beve un bicchiere di latte diventa subito yogurt. Anzi io voglio dare un bel consiglio al Grande Fratello. Visto che mi sembra che manchi qualcosa alla Ricciarelli, – che è diventata così tanto cattiva nei confronti delle ... Leggi su biccy (Di martedì 11 gennaio 2022) Le sfuriate dicontinuano a far parlare dentro e fuori la casa del GF Vip. Ieri anche Simona Branchetti a Pomeriggio 5 News si è occupata degli scivoloni della cantante. In studio c’era, che non ha risparmiato critiche alla gieffina. “Allora adesso sarò proprio sincera, a menon piace per niente. Usa un linguaggio volgare, razzista, sessista, omofobo e forte. Credo che quando Signorini è andato a parlare, la diretta interessata doveva proprio essere. Lei si è talmente inacidita in questo periodo, che se beve un bicchiere di latte diventa subito yogurt. Anzi io voglio dare un bel consiglio al Grande Fratello. Visto che mi sembra che manchi qualcosa alla, – che è diventata così tanto cattiva nei confronti delle ...

