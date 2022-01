Vivo V23 e V23 Pro | presentati ufficialmente

(Di martedì 11 gennaio 2022) Recentementeha lanciato su diversi mercati i suoi nuovi device medio gammaV23 eV23 Pro. La loro peculiarità è quella di cambiare colore della scocca se esposti per una manciata di secondi alla luce solare. Vediamoli più da vicino I nuoviV23 e V23 Pro sono device di fascia media dotati di un ampio schermo AMOLED FHD+ ed un modulo fotografico anteriore composto da ben 2 obiettivi. Hanno entrambi un design elegante, merito anche del notch a goccia presente sul pannello frontale e che ospita le fotocamere anteriori. Caratteristica unica di entrambi i modelli risiede nella loro colorazione Sunshine Gold, capace di mutare il colore della scocca dal dorato ad una tonalità blu-verde semplicemente esponendo lo smartphone alla luce del sole per circa 30 secondi. Questo processo camaleontico è del tutto ...

Nonostante siano trascorsi solo pochi giorni dal varo dei modelli, l'omonimo marchio cinese ha già rilasciato, in India, un altro smartphone medio - gamma rappresentato dalY33T (18.900 rupie, 225 euro), prodotto nel locale stabilimento di Greater ...