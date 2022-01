Vittoria Puccini è sensuale e chic con il tubino Fendi con la schiena scoperta

(Di martedì 11 gennaio 2022)torna a farci sognare con un look molto elegante indossato durante il lancio della nuova fiction a cui ha partecipato, Non mi lasciare, in onda su RaiUno dal 10 gennaio 2022. Protagonista indiscusso è un indumento decretato da molte donne come il capo d’abbigliamento più importante nella storia della moda: ilnero. Lo ricordiamo già negli Anni ’60, indossato da Audrey Hepburn nel celebre film Colazione da Tiffany. Si tratta di un abito che ha dimostrato di saper resistere allo scorrere del tempo e non ha mai smesso di fare tendenza. La versione invernale scelta daè un perfetto connubio di sensualità e raffinatezza. Il vestito aderente, modello longuette, segna perfettamente la silhouette dell’attrice e scivola dritto fino ai polpacci. La parte del top è leggermente più morbida, ...

RaiUno : #NonMiLasciare è una serie thriller che racconta il tema dei reati informatici e dei crimini contro l'infanzia. Per… - ramona32836513 : RT @acciokindness: Ma parliamo un attimo della bellezza di Vittoria Puccini #NonMiLasciare - masiscemm : RT @xlemondrop: Vittoria Puccini - annetteakuma : RT @xlemondrop: Vittoria Puccini - curadisplendere : RT @xlemondrop: Vittoria Puccini -

Ultime Notizie dalla rete : Vittoria Puccini

... dopo Mission Impossible a fine 2020 (indimenticabili gli inseguimenti di Tom Cruise saltando da un taxi all'altro), la fiction Non mi lasciare conin questi giorni in onda su Rai1 e ...La fiction di Rai 1 (in replica anche su RaiPlay) con, Sarah Felderbaum e Alessandro Roja, 'Non mi lasciare', è una serie thriller in quattro serate ambientata a Venezia. Protagonista della serie è il vicequestore Elena Zonin (la)...Giovedì 13 gennaio tornerà su Rai1 la fiction Doc – nelle tue mani, con protagonista Luca Argentero. L’attesa è tanta per il pubblico, dal momento che la prima stagione ha ottenuto ottimi risultati. L ...Il tema è decisamente attuale: i reati informatici e i crimini contro l'infanzia. Ma lo svolgimento necessita come sempre di includere elementi thriller, qualche scheletro nell'armadio e una storia d' ...