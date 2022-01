Vita di David Sassoli | “europeista sincero e appassionato”

(Di martedì 11 gennaio 2022), il presidente del Parlamento europeo, è morto l'11 gennaio 2022 poco dopo l'una del mattino al Centro di riferimento oncologico di Aviano, dove era stato ricoverato il 26 dicembre a causa di una grave complicazione dovuta a una disfunzione del sistema immunitario. Mancava appena una settimana alla fine del suo mandato come presidente del Parlamento europeo, incarico che aveva assunto il 3 luglio del 2019. Nato a Firenze il 30 maggio del 1956, giornalista con una lunga carriera di alto profilo che lo aveva portato alla vicedirezione del Tg1 e alla presidenza dell'Associazione della Stampa romana,era entrato in politica con il Partito democratico nel 2009, quando venne eletto deputato europeo con più di 400 mila voti. Dieci anni fa aveva subito un intervento di trapianto di midollo per un mieloma, che lo aveva ...

Sassoli nella capitale arrivò giovanissimo, per seguire suo padre giornalista. E del padre seguirà le orme in campo professionale. Prima agenzie stampa e per il quotidiano Il Giorno, poi il ...... coniugando le grandi passioni della sua: il giornalismo e la politica . È stato prima ... Leggi ancheSassoli ricoverato da due settimane: 'Disfunzione sistema immunitario'Sassoli ...Soltanto nella giornata di ieri si è saputo del suo ricovero in Italia per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario ...Lo scrive su twitter il segretario del Pd Enrico Letta. IL PROFILO – Da volto familiare del TG1 a presidente del Parlamento europeo, quella di David Maria Sassoli e’ stata una vita divisa fra il ...