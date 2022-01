Violenze di Capodanno in piazza Duomo, perquisiti 18 giovani tra Torino e Milano (Di martedì 11 gennaio 2022) Una serie di perquisizioni, tra Milano e Torino, si sono tenute questa mattina a carico di 18 giovani ritenuti, a vario titolo, coinvolti nelle aggressioni a sfondo sessuale perpetrate ai danni di una ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 gennaio 2022) Una serie di perquisizioni, tra, si sono tenute questa mattina a carico di 18ritenuti, a vario titolo, coinvolti nelle aggressioni a sfondo sessuale perpetrate ai danni di una ...

NicolaPorro : ?? Stranieri. #Violenze sulle donne. Video choc. Ecco quello che i media progressisti non vi dicono sul #capodanno d… - NicolaPorro : ?? #Capodanno di ordinaria follia a #Milano. Sentite cosa ci rivela un operatore delle forze dell'ordine in anonimat… - repubblica : Violenze di Capodanno in piazza Duomo a Milano: perquisizioni della polizia a carico di 18 ragazzi, anche minorenni… - LPincia : RT @AlfioKrancic: Violenze di Capodanno in piazza Duomo a Milano, polizia perquisisce 18 del branco: molti i minorenni. Pare siano tutti ar… - glooit : Sulle violenze di Capodanno a Milano vince l'ipocrisia leggi su Gloo -