Violenze a Milano, FdI: “Sono episodi che rimandano alla pratiche criminali del fondamentalismo” (Di martedì 11 gennaio 2022) “È ormai palese che le Violenze perpetrate a Milano la notte di Capodanno a danno di giovani donne altro non Sono che episodi di “Taharrush gamea”. La criminale pratica che indica una molestia collettiva. Con aggressioni nei confronti delle donne che posSono sfociare in violenza sessuale”. La denuncia arriva da Giovanbattista Fazzolari, senatore di Fratelli d’Italia. Proprio nel giorno in cui Sono state perquisite 18 abitazioni dei probabili aggressori. Componenti del branco che ha assalito e molestato sessualmente nove ragazze in piazza del Duomo. Violenze a Milano, FdI: pratiche criminali del fondamentalismo “Al di là di ogni ragionevole dubbio, gli episodi di Milano ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 gennaio 2022) “È ormai palese che leperpetrate ala notte di Capodanno a danno di giovani donne altro nonchedi “Taharrush gamea”. La criminale pratica che indica una molestia collettiva. Con aggressioni nei confronti delle donne che possfociare in violenza sessuale”. La denuncia arriva da Giovanbattista Fazzolari, senatore di Fratelli d’Italia. Proprio nel giorno in cuistate perquisite 18 abitazioni dei probabili aggressori. Componenti del branco che ha assalito e molestato sessualmente nove ragazze in piazza del Duomo., FdI:del“Al di là di ogni ragionevole dubbio, glidi...

borghi_claudio : E' incredibile quello che sta succedendo a @AMorelliMilano Dopo le violenze di Piazza Duomo Milano una PD pare giu… - LegaSalvini : MILANO, L'ERRORE DEL PD CHE MESCOLA VIOLENZE E 'CULTURA PATRIARCALE' - Corriere : Capodanno a Milano, il branco e le molestie: 18 ragazzi perquisiti per le violenze in piazza Duomo - SecolodItalia1 : Violenze a Milano, FdI: “Sono episodi che rimandano alla pratiche criminali del fondamentalismo”… - GioFazzolari : RT @tempoweb: La pratica sarebbe quella del 'Taharrush gamea', la stessa già messa in atto a Colonia sei anni fa #piazzaduomo #milano #taha… -