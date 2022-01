Vibo Valentia. La Provincia mette in vendita parte del suo patrimonio immobiliare (Di martedì 11 gennaio 2022) La Provincia di Vibo Valentia le scorse settimane ha dato il via libera al Piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2021-2023. Inseriti, pronti per la vendita, diversi immobili e terreni sparsi un po’ per tutti i comuni del Vibonese. In lista c’è lo storico Palazzo Romei, ubicato nel centro storico di Vibo Valentia. L’antica residenza nobiliare rientra nello schema del Piano di alienazione ed è ora sul mercato. Prezzo stimato in 1.590.000,00 euro. Era stata la famiglia Romei a cedere nel 2005 il Palazzo all’amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, affinché lo mettesse in sicurezza e lo rendesse fruibile alla comunità.Ma l’immobile di via Francesco ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 11 gennaio 2022) Ladile scorse settimane ha dato il via libera al Piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2021-2023. Inseriti, pronti per la, diversi immobili e terreni sparsi un po’ per tutti i comuni delnese. In lista c’è lo storico Palazzo Romei, ubicato nel centro storico di. L’antica residenza nobiliare rientra nello schema del Piano di alienazione ed è ora sul mercato. Prezzo stimato in 1.590.000,00 euro. Era stata la famiglia Romei a cedere nel 2005 il Palazzo all’amministrazionele di, affinché losse in sicurezza e lo rendesse fruibile alla comunità.Ma l’immobile di via Francesco ...

