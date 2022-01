Viaggiare nel 2022: per ogni segno zodiacale il luogo ideale (Di martedì 11 gennaio 2022) Viaggiare nel 2022? Se sì, dove dovremmo andare? Lo abbiamo chiesto all’astrologo Massimo Giannone, che con l’astrogeografia, ha suggerito 12 itinerari per ritrovare l’amore, la fortuna e la felicità. Viaggiare nel 2022 per l’astrogeografia Per Viaggiare nel 2022, ci sarà una grande confusione determinata da Giove: dovremo continuare a Viaggiare seguendo delle regole diverse da Leggi su periodicodaily (Di martedì 11 gennaio 2022)nel? Se sì, dove dovremmo andare? Lo abbiamo chiesto all’astrologo Massimo Giannone, che con l’astrogeografia, ha suggerito 12 itinerari per ritrovare l’amore, la fortuna e la felicità.nelper l’astrogeografia Pernel, ci sarà una grande confusione determinata da Giove: dovremo continuare aseguendo delle regole diverse da

Advertising

HOSTALPERSAL : Hostal Persal, la familiarità di un ostello con i servizi di un hotel a prezzi ragionevoli nel centro di Madrid.… - setidicessi : Vicino, ché se devo sempre viaggiare senza di lui ci sta che dopo un po' nel tragitto io cambi direzione, vada a sp… - MGL_space : @msrossella_ @Erica94553798 Penso sia stata una scelta dettata da questi giorni con i casi in fortissimo aumento e… - gabrifiore2 : RT @Brick79G: Com'è possibile che in tendenza ci sia #DraghiVattene? È talmente il migliore che ci sta facendo viaggiare nel tempo. Oggi è… - AlessandroRosc7 : RT @l_camurria: Per un guado una terra una nuvola un canto un diamante nascosto nel pane Per un solo dolcissimo umore del sangue per la ste… -