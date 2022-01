Venti di burrasca sul litorale laziale: la Protezione civile dirama allerta gialla (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma – “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione civile ha emesso l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal mattino di martedì 11 gennaio 2022, e per le successive 18-24 ore si prevede sul Lazio il persistere di Venti da forti a burrasca a prevalente componente settentrionale, con raffiche di burrasca forte, specie lungo i settori costieri ed appenninici”. Lo comunica in una nota la Protezione civile del Lazio. “Forti mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per vento su tutte le zone di allerta ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma – “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento dellaha emesso l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal mattino di martedì 11 gennaio 2022, e per le successive 18-24 ore si prevede sul Lazio il persistere dida forti aa prevalente componente settentrionale, con raffiche diforte, specie lungo i settori costieri ed appenninici”. Lo comunica in una nota ladel Lazio. “Forti mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino conper vento su tutte le zone di...

