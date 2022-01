Venti atleti olimpici uniti in un video per chiedere ai leader mondiali libero accesso al vaccino

(Di martedì 11 gennaio 2022) Ci sono anche gli italiani Federica Pellegrini (membro Cio in quota), Gianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto a Tokyo 2020, e Martina Caironi, campionessa paralimpica nel...

Advertising

globalistIT : Il VIDEO dell'importante messaggio degli atleti - Ticinonline : Cancellato (in corso d'opera) lo slalom di Zagabria #slalom #zagabria #scialpino -

Ultime Notizie dalla rete : Venti atleti

Globalist.it

Nel video glisottolineano l'importanza di rimanere uniti per continuare a combattere efficacemente la pandemia: 'Come, possiamo unire il mondo attraverso il potere dello sport'. 'Ora ...Deicasi scoperti, due erano stati causati dalla contagiosissima variante Omicron. Anche a ...sanitaria chiusa" con la quale Pechino verrà sigillata e il microcosmo dei circa tremila...A poco più di venti giorni dalla cerimonia inaugurale, il Comitato Olimpico Norvegese ha ufficializzato l'elenco degli atleti che prenderanno parte alle gare di sci di fondo e biathlon in occasione de ...Tra questi anche gli italiani Federica Pellegrini (membro Cio in quota atleti), Gianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto a Tokyo 2020, e Martina Caironi, campionessa paralimpica ...