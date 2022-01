Venezia, si innamora di una ragazza sui social: vola in Africa per incontrarla e viene sequestrato (Di martedì 11 gennaio 2022) Ha conosciuto una ragazza sui social, si è innamorato e, per incontrarla, è volato fino in Africa . Ma, appena arrivato all'aeroporto di Abidjan, in Costa d'Avorio, è stato sequestrato. Protagonista ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 11 gennaio 2022) Ha conosciuto unasui, si èto e, per, èto fino in. Ma, appena arrivato all'aeroporto di Abidjan, in Costa d'Avorio, è stato. Protagonista ...

