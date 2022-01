Venerato | “Insigne sarebbe rimasto al Napoli con l’ingaggio attuale”

(Di martedì 11 gennaio 2022) L’esperto di mercato rivela degli importnati retroscena su LorenzoCiroha rilasciato ha rivelato a Goal Show, trasmissione in onda su Televomero, degli … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Partenza: 'Il Napoli si sta ridimensionando. Il capitano non è l'unico che andrà via, attenti ad Ospina e Mertens'Nel corso di Goal Show, trasmissione in onda su Tele Vomero, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato della RAI Ciro: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieIl giornalista Rai Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a Goal Show su Tele Vomero: “Il 16 dicembre, alle ore 16.30, Insigne, proprio perchè ama questa maglia, ha chiamato Pisacane e, cont ..."L'Atletico Madrid ha offerto 5.5 milioni di euro a Insigne, il Newcastle ha offerto 7 milioni, l'Inter era ferma a 4 milioni più bonus".