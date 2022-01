Venduta la casa del film horror ‘Nightmare’: ecco quant’è costata (Di martedì 11 gennaio 2022) “Uno, due, un due tre, Freddy arriva e cerca te!” vi ricordate la celebre filastrocca di Freddy Krueger in ‘Nightmare’? Beh, questa filastrocca potrebbe essere sentita dal nuovo proprietario della famosa casa di Elm Street… sì, perché finalmente la celebre casa è stata Venduta. Inizialmente l’abitazione era stata messa in vendita quasi dieci anni fa, nel 2013 per un valore di circa 2,1 milioni di dollari, ovviamente dal 1984, quando venne girato ‘Nightmare’ la casa è molto cambiata ed è immersa in un ambiente decisamente tranquillo a Hollywood. Le immagini della casa sono decisamente meravigliose e tutti sarebbero contenti di viverci, soprattutto i cinefili e gli ammiratori del lavoro horror di Wes Craven. La casa è ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 11 gennaio 2022) “Uno, due, un due tre, Freddy arriva e cerca te!” vi ricordate la celebre filastrocca di Freddy Krueger in? Beh, questa filastrocca potrebbe essere sentita dal nuovo proprietario della famosadi Elm Street… sì, perché finalmente la celebreè stata. Inizialmente l’abitazione era stata messa in vendita quasi dieci anni fa, nel 2013 per un valore di circa 2,1 milioni di dollari, ovviamente dal 1984, quando venne giratolaè molto cambiata ed è immersa in un ambiente decisamente tranquillo a Hollywood. Le immagini dellasono decisamente meravigliose e tutti sarebbero contenti di viverci, soprattutto i cinefili e gli ammiratori del lavorodi Wes Craven. Laè ...

Advertising

apartetae : ok raga questa non verrà venduta a nessuno sarà già sold out da subito perche tutte le borse sono già a casa di jim… - zephira_137 : RT @GateBaldur: @fdragoni @atlanticomag In casa mia quando gli anziani verranno (purtroppo) a mancare, ci sarà un contatto in meno con @Med… - GateBaldur : @fdragoni @atlanticomag In casa mia quando gli anziani verranno (purtroppo) a mancare, ci sarà un contatto in meno… - SINGULARIT4Y : RT @CVPHERXJHS: ma per avere una collaborazione stray kids x txt x enhypen a chi devo appellarmi? patto con il diavolo? anima venduta? casa… - CVPHERXJHS : ma per avere una collaborazione stray kids x txt x enhypen a chi devo appellarmi? patto con il diavolo? anima vendu… -