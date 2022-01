Vangelo del giorno | Marco 1 | 21b-28 – Audio e commento Papa Francesco

(Di martedì 11 gennaio 2022) Lo spunto daldi oggi 11 Gennaio 2022, Martedì : “Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!”. “Chiediamo al Signore la grazia di prendere sul serio queste cose. Lui è venuto a lottare per la nostra salvezza. Lui ha vinto il demonio! L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

UffiziGalleries : 'Il primo era Melkon, re dei Persiani, il secondo Gaspar, re degli Indi, e il terzo Balthasar, re degli Arabi'. L'a… - gigliolagiomi : RT @EnricoRussotto: #PilloladiVangelo Mc 1,14-20 'Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo'. Trov… - IvanaIv29438384 : Monastero di Bose - Ascolto e stupore... Il riconoscere di non sapere è proprio ciò che può aprirci allo stupore, a… - SavagliaAnto : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 11 gennaio 2021. - OAfragola : Martedì della I settimana del Tempo Ordinario Gesù insegnava come uno che ha autorità. +Dal Vangelo secondo Marc… -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo del

Dalsecondo Marco Mc 1,21b - 28 In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafarnao,] insegnava. Ed erano stupìtisuo insegnamento: egli infatti insegnava loro come ..."Quanto avvenuto non era autorizzato da parteparroco né dal sacerdote celebrante - si legge ...e gesto utilizzato all'esterno della chiesa riconducibili a ideologie estremiste lontane dal".Terminate le celebrazioni natalizie, oggi la Liturgia ci fa celebrare il Battesimo di Gesù. E’ l’inizio della sua vita pubblica, dopo circa 30 anni di vita di nascondimento nella casa di Nazaret, dove ...Palazzo Ducale dedica una mostra fotografica a una delle figure più controverse del Novecento e al suo rapporto con l’immagine ...