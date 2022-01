Valeria Marini parla delle violenze subite: "Ho incontrato uomini che fingevano di amarmi" (Di martedì 11 gennaio 2022) 'Purtroppo ci sono cose che io non sono mai riuscita a superare e le ho mascherate buttandomi sul lavoro'. Nel corso del trentatreesimo appuntamento con il 'Grande Fratello Vip' , Valeria Marini ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 11 gennaio 2022) 'Purtroppo ci sono cose che io non sono mai riuscita a superare e le ho mascherate buttandomi sul lavoro'. Nel corso del trentatreesimo appuntamento con il 'Grande Fratello Vip' ,ha ...

Advertising

zazoomblog : Gf Vip il dramma di Valeria Marini: «Io vittima di chi sembrava innamorato di me per poi diventare aggressivo» -… - fearfxrnobody : RT @gabrixlino: Valeria Marini nella nuova stagione di Euphoria?? - infoitcultura : GF Vip, guai in visti per la Valeria Marini: 'Voglio delle scuse dalla signora Marini' - infoitcultura : Elenoire Ferruzzi attacca ferocemente Valeria Marini: “È increscioso. Pretendo delle scuse” - infoitcultura : “Mi ha dato fastidio”: brutta gaffe di Valeria Marini, ora pretendono che le sue scuse -