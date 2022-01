Valeria Marini, il doloroso racconto delle violenze: “Sembravano innamorati ma diventavano aggressivi” (Di martedì 11 gennaio 2022) Ieri sera è andato in onda il consueto appuntamento del lunedì con il Grande Fratello Vip e non sono mancati i momenti intensi tra i gieffini. In particolare questa volta è stata Valeria Marini ad aprirsi al conduttore del reality, Alfonso Signorini, rivelando di aver avuto gravi problemi in passato sul fronte sentimentale. La showgirl infatti ha vissuto momenti molti difficili, subendo anche violenze da alcuni degli uomini con cui è stata. In particolare la Marini ha fatto riferimento ad un uomo, di cui però non ha rivelato il nome. Valeria Marini svela le violenze Durante la diretta di ieri sera Valeria Marini si è lasciata andare a qualche confidenza sulla sfera sentimentale, che a quanto pare è stata costellata di uomini ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 11 gennaio 2022) Ieri sera è andato in onda il consueto appuntamento del lunedì con il Grande Fratello Vip e non sono mancati i momenti intensi tra i gieffini. In particolare questa volta è stataad aprirsi al conduttore del reality, Alfonso Signorini, rivelando di aver avuto gravi problemi in passato sul fronte sentimentale. La showgirl infatti ha vissuto momenti molti difficili, subendo ancheda alcuni degli uomini con cui è stata. In particolare laha fatto riferimento ad un uomo, di cui però non ha rivelato il nome.svela leDurante la diretta di ieri serasi è lasciata andare a qualche confidenza sulla sfera sentimentale, che a quanto pare è stata costellata di uomini ...

