Valeria Marini confida le violenza subite | ' Avevo 16 anni | lui 30 Mi salvò mia madre'

"Purtroppo ci sono cose che io non sono mai riuscita a superare e le ho mascherate buttandomi sul lavoro". Nel corso del trentatreesimo appuntamento con il "Grande Fratello Vip", Valeria Marini ha ...

