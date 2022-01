Valeria Marini al GF Vip racconta il suo dramma io vittima di chi sembrava innamorato di me

(Di martedì 11 gennaio 2022) GF Vip ildiche: «Iodi chidi me, per poi diventare aggressivo». La showgirl stellare dietro il suo carattero allegro e spensierato nasconde un grande dolore, e si lascia andare durante la puntata di lunedì 10 gennaio.Dal primo amore violento a un matrimonio sbagliato, la vita

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip,ha parlato del suo rapporto complicato con l'amore. La showgirl non è stata molto fortunata con gli uomini tanto che ha raccontato di aver vissuto momenti difficili: "Nella mia vita ho ...Leggi anche GF Vip,dopo la puntata non ha dubbi: "Barù mi guarda diversamente" In casa, nelle ore successive tutti hanno parlato di quanto detto e qualcuno, ci ha decisamente pensato ...L'ex diva del Bagaglino racconta le esperienze traumatiche vissute in passato, quando era ancora una adolescente ...Sapete proprio tutto di Valeria Marini? Scommettiamo che... tra gli ex della showgirl c'è un nome pronto a stupirvi!