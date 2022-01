Valentina Ferragni si slaccia i pantaloni a tavola e lancia un messaggio body positive

(Di martedì 11 gennaio 2022) L’insostenibile leggerezza dirsi ie non vergognarsene.rompe un altro tabù e, dopo essersi fatta apprezzare per aver parlato della propria salute e delle ragioni dietro al delicato intervento chirurgico al viso cui si è sottoposta nelle scorse settimane, posta una divertente sequenza di foto in cui mostra senza imbarazzo di essersita i jeans a fine pasto. Sotto sotto è una cosa che vorremmo fare tutti al termine di una soddisfacente cena, ma spesso ce ne vergogniamo, preferendo trattenere il respiro piuttosto che farci scoprire gonfi dagli altri commensali. Il gesto didi abbassare la cerniera deiè invece un liberatoriodi ...

Maryss84 : Cioè questa concorrente si chiama Valentina e giustamente indossa gli orecchini di Valentina Ferragni ?? #avantiunaltro

Con i suoi post su Instagram, Valentina Ferragni è ormai diventata la paladina del body positive e del love yourself. In un mondo dove i filtri che limano insieme alle app che riducono vengono ancora ...