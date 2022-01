Valentina Ferragni a tavola, là sotto... Tutto sbottonato, come beccano la sorellina di Chiara | Guarda (Di martedì 11 gennaio 2022) Valentina Ferragni ha pubblicato uno scatto che ha riscosso grandissimo successo su Instagram. Stavolta la foto in questione non ha niente a che fare con pose sexy, promozioni varie, ma è una sorta di “messaggio per il sociale”, che tra l'altro non rappresenta una novità per la sorella di Chiara Ferragni. Valentina ha infatti condiviso con i suoi follower uno scatto in cui si mostra con i jeans sbottonati a tavola. “Normalizzare le cose comuni quando hai bisogno di slacciare i jeans dopo una cena pesante ma deliziosa. Ricordate: nessun rimorso”, è il messaggio che ha voluto trasmettere la Ferragni nella didascalia che accompagna la foto. Con un po' di ironia Valentina ha quindi lanciato l'ennesimo messaggio di body positivity, tratto che la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022)ha pubblicato uno scatto che ha riscosso grandissimo successo su Instagram. Stavolta la foto in questione non ha niente a che fare con pose sexy, promozioni varie, ma è una sorta di “messaggio per il sociale”, che tra l'altro non rappresenta una novità per la sorella diha infatti condiviso con i suoi follower uno scatto in cui si mostra con i jeans sbottonati a. “Normalizzare le cose comuni quando hai bisogno di slacciare i jeans dopo una cena pesante ma deliziosa. Ricordate: nessun rimorso”, è il messaggio che ha voluto trasmettere lanella didascalia che accompagna la foto. Con un po' di ironiaha quindi lanciato l'ennesimo messaggio di body positivity, tratto che la ...

zazoomblog : Valentina Ferragni la cena la riempie: il gesto che non ti aspetti -FOTO - #Valentina #Ferragni #riempie: #gesto - zazoomblog : Valentina Ferragni si sbottona i jeans a tavola pioggia di like: Una di noi - #Valentina #Ferragni #sbottona… - ElisabettaZano7 : @Exxon_Valdes_ Valentina ferragni è l’essenza del nepotismo. - Exxon_Valdes_ : Off topic perchè mi annoio. Ma secondo voi Valentina Ferragni è: #jerù -