Vaccino obbligatorio per gli over 40. Poi esteso fino agli over 18 (Di martedì 11 gennaio 2022) "Gran parte dei problemi dipendono dai non vaccinati". Le parole del presidente del Consiglio, ieri in conferenza stampa a Palazzo Chigi, sono state chiarissime. Inequivocabili. Tanto che all'indomani si moltiplicano i rumor e le ipotesi - Affaritaliani.it ha incrociato fonti autorevoli... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 11 gennaio 2022) "Gran parte dei problemi dipendono dai non vaccinati". Le parole del presidente del Consiglio, ieri in conferenza stampa a Palazzo Chigi, sono state chiarissime. Inequivocabili. Tanto che all'indomani si moltiplicano i rumor e le ipotesi - Affaritaliani.it ha incrociato fonti autorevoli... Segui su affaritaliani.it

Advertising

GuidoDeMartini : ?? BRUNETTA: “Sull'obbligo vaccinale over 50 siamo i PRIMI in Europa. NON SIAMO SECONDI A NESSUNO. Grande novità sar… - AlexBazzaro : *++ Figliuolo, barriera vaccini tiene nei 120 giorni ++* Quindi un vaccino ogni 4 mesi, obbligatorio per taluni? #vaccino - FBiasin : #Marotta: 'Nello sport deve essere reso obbligatorio il terzo vaccino'. L’unica cosa strana di questa frase è che… - orahounbelnick : RT @GkzDracula: PAGLIACCI ?? TOGLIEREIL VACCINO OBBLIGATORIO SUBITO #DraghiHaFallito #Draghiacasa - AliceFerrigolo : @TCus10 @Simone_Gpg @madforfree Vaccino ha problemi con le vene alle gambe oltre al fiato corto. Non metto in dubbi… -