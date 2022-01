Vaccino, in arrivo 4 milioni di dosi (Di martedì 11 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono circa 4 milioni le dosi di Vaccino che verranno distribuite alle Regioni/Province autonome nel periodo compreso tra il 12 e il 14 gennaio. Lo rende noto la Struttura Commissariale per l'emergenza Covid-19.In particolare saranno consegnati circa un milione di dosi di Moderna, 2,1 milioni di Pfizer per adulti e oltre 800 mila di preparato pediatrico Pfizer.Nella giornata del 10 gennaio è stata oltrepassata la soglia delle 610 mila somministrazioni, con circa 64 mila prime dosi, di cui oltre 19 mila a favore degli over 50; le seconde dosi sono state 56 mila mentre le dosi booster hanno superato quota 490 mila.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono circa 4lediche verranno distribuite alle Regioni/Province autonome nel periodo compreso tra il 12 e il 14 gennaio. Lo rende noto la Struttura Commissariale per l'emergenza Covid-19.In particolare saranno consegnati circa un milione didi Moderna, 2,1di Pfizer per adulti e oltre 800 mila di preparato pediatrico Pfizer.Nella giornata del 10 gennaio è stata oltrepassata la soglia delle 610 mila somministrazioni, con circa 64 mila prime, di cui oltre 19 mila a favore degli over 50; le secondesono state 56 mila mentre lebooster hanno superato quota 490 mila.(ITALPRESS).

