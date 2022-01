Vaccino anti Covid 19 nella Asl Napoli 2: dal 13 gennaio somministrazioni solo su prenotazione (Di martedì 11 gennaio 2022) Vaccino anti Covid 19 nella Asl Napoli 2: mercoledì 12 gennaio sospensione delle attività in mattinata (ad esclusione di quanti si sono già prenotati per i richiami). Domani, mercoledì 12 gennaio, tutti i centri vaccinali della terraferma dell’ASL Napoli 2 Nord si fermeranno per la mattinata (ad esclusione di quanti sono già prenotati per i Leggi su 2anews (Di martedì 11 gennaio 2022)19Asl2: mercoledì 12sospensione delle attività in mattinata (ad esclusione di qusi sono già prenotati per i richiami). Domani, mercoledì 12, tutti i centri vaccinali della terraferma dell’ASL2 Nord si fermeranno per la mattinata (ad esclusione di qusono già prenotati per i

Advertising

Agenzia_Ansa : Immortalato in un video l'infermiere che finge di iniettare il vaccino anti-covid in cambio di denaro. L'uomo è sta… - GuidoDeMartini : HAI FATTO 2 DOSI DI VACCINO? NON BASTANO X FARTI VISITARE????Sassari: è incinta ma non la possono visitare, perde il… - poliziadistato : Ancona #greenpass illegali Nel video la modalità che permetteva di ottenere la certificazione senza effettuare il v… - informatori_it : In presenza di reazioni avverse al vaccino anti-Covid, lo Stato è tenuto a risarcire i danni? Come e a che condizio… - filmarc : @novantaseimila @Squizzolo @Corvonero75 @RichiBerengan e quindi?...ancora non ho capito dove vuoi andare a parare..… -