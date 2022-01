Vacciniamo i ragazzi per tenere le scuole aperte, dice la ministra Bonetti (Di martedì 11 gennaio 2022) Riaprire le scuole in presenza era necessario. La soluzione «è la campagna di vaccinazione, che oggi c’è e sta portando i suoi frutti». Lo dice alla Stampa Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la famiglia. Ieri il premier Mario Draghi in conferenza stampa ha ribadito che chiudere la scuola mentre ogni altra attività è aperta non avrebbe senso ed esporrebbe gli studenti alle disuguaglianze della didattica a distanza. Mentre il Tar della Campania ha sospeso l’ordinanza della Regione che rinviava il ritorno a scuola al 29 gennaio. E da stamattina, anche gli alunni campani torneranno regolarmente in aula. «C’è un principio che con il presidente Draghi è diventato una scelta concreta: il nostro Paese non si può permettere di non mettere al centro l’educazione e la salute integrale dei più piccoli con ... Leggi su linkiesta (Di martedì 11 gennaio 2022) Riaprire lein presenza era necessario. La soluzione «è la campagna di vaccinazione, che oggi c’è e sta portando i suoi frutti». Loalla Stampa Elenaper le Pari opportunità e la famiglia. Ieri il premier Mario Draghi in conferenza stampa ha ribadito che chiudere la scuola mentre ogni altra attività è aperta non avrebbe senso ed esporrebbe gli studenti alle disuguaglianze della didattica a distanza. Mentre il Tar della Campania ha sospeso l’ordinanza della Regione che rinviava il ritorno a scuola al 29 gennaio. E da stamattina, anche gli alunni campani torneranno regolarmente in aula. «C’è un principio che con il presidente Draghi è diventato una scelta concreta: il nostro Paese non si può permettere di non mettere al centro l’educazione e la salute integrale dei più piccoli con ...

