Vaccini, 16 milioni di “idonei” per l’anticipo della terza dose. Ma con il ritmo previsto dal piano di Figliuolo solo 9 milioni troveranno spazio entro fine gennaio (Di martedì 11 gennaio 2022) Aperture straordinarie, anche di notte, per accelerare la vaccinazione degli over 50 che finora non hanno aderito alla campagna senza intaccare la corsa alle terze dosi. Ma già con una certezza, ammessa dallo stesso generale Francesco Figliuolo: raggiungere tutti coloro che possono fare il booster è “impossibile”. Insomma, almeno in parte, gli oltre 16 milioni di italiani che ad oggi sono idonei a ricevere il richiamo dovranno aspettare un periodo superiore al minimo di 120 giorni e con ogni probabilità anche ai 150. “Ci sono dei limiti fisici”, ha spiegato il commissario straordinario all’emergenza a Mezz’ora in più, annunciando che fino a fine gennaio il target è quello di 450mila terze dosi al giorno. In altre parole, circa 9 milioni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Aperture straordinarie, anche di notte, per accelerare la vaccinazione degli over 50 che finora non hanno aderito alla campagna senza intaccare la corsa alle terze dosi. Ma già con una certezza, ammessa dallo stesso generale Francesco: raggiungere tutti coloro che possono fare il booster è “impossibile”. Insomma, almeno in parte, gli oltre 16di italiani che ad oggi sonoa ricevere il richiamo dovranno aspettare un periodo superiore al minimo di 120 giorni e con ogni probabilità anche ai 150. “Ci sono dei limiti fisici”, ha spiegato il commissario straordinario all’emergenza a Mezz’ora in più, annunciando che fino ail target è quello di 450mila terze dosi al giorno. In altre parole, circa 9di ...

