Va all’asta per la prima volta un capolavoro surrealista di Magritte” | vale 60 milioni di dollari

"L'empire des lumières" da Sotheby's a Londra il 2 marzo. Una delle immagini più iconiche dell'arte surrealista del pittore belga René Magritte (1898-1967) sarà offerta per la prima volta all'asta da Sotheby's a Londra il 2 marzo con una stima superiore ai 60 milioni di dollari. Il dipinto ha una vicenda affascinante. L'opera fu creata nel 1961 per la baronessa Anne-Marie Gillion Crowet, la figlia del mecenate di Magritte, il collezionista surrealista belga Pierre Crowet, e da allora è rimasta nella collezione di famiglia. Anne-Marie incarnava l'ideale estetico di Magritte, che ne fece la sua musa. Il dipinto è stato esposto in tutto il mondo: a Bruxelles, Roma, Parigi, Vienna, Milano, Seoul, Edimburgo e San Francisco.

