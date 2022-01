Usura ed estorsioni a Pomezia | Tirrito Co G I | “Lo sportello Antiracket in prima linea per tutto il litorale romano”

(Di martedì 11 gennaio 2022) “E’ di oggi la notizia di un arresto apered estorsione (leggi qui), aggravati dal metodo mafioso, ai danni di un imprenditore del posto: la vittima ha avuto il coraggio di denunciare i soprusi subiti e grazie alle serrate indagini dei carabinieri iniziate un anno fa, quell’incubo è finito”. A parlare è Maricetta, portavoce del Comitato Collaboratori di Giustizia (Co.G.I.). “Loche abbiamo attivato ieri ad Ostia (leggi qui), – spiega– è utile proprio in casi come questi: vogliamo essere al fianco di tutte le persone costrette a subiree minacce dalla criminalità organizzata. Lo scopo è accompagnare la vittima inil percorso che porta alla denuncia, restando al suo fianco in tutte le ...

Advertising

ilfaroonline : Usura ed estorsioni a Pomezia, Tirrito (Co.G.I.): “Lo sportello Antiracket in prima linea per tutto il litorale rom… - TgrRai : RT @TgrRaiSicilia: Estorsioni e usura, sedici arresti a Catania. Nel Tg delle 14 gli affari degli uomini del clan Pillera-Puntina. Tante le… - TgrRaiSicilia : Estorsioni e usura, sedici arresti a Catania. Nel Tg delle 14 gli affari degli uomini del clan Pillera-Puntina. Tan… - canaledieci : Pomezia, scoperto giro di usura ed estorsioni: arrestato pregiudicato di 65 anni - ilfaroonline : Usura ed estorsioni con metodo mafioso: arrestato 65enne di Pomezia -

Ultime Notizie dalla rete : Usura estorsioni

... come Carmelo Faro , Vittorio Puglisi e Giacomo Spalletta , controllavano in maniera capillare la loro zona di influenza cona titolari di attività e praticando prestiti di soldi ad, ...... in particolare, furti, ricettazioni,, nonché per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque, il controllo di attività economiche. Con l'aggravante per tutti di ...L'indagine è scaturita dalla denuncia di un imprenditore, vittima dell’usuraio dal 2017. Tassi di interesse del 10% ...Una delle più note pasticcerie di Catania taglieggiata, un panificio devastato e i dipendenti aggrediti coi caschi e molti altri episodi di terrore. Le indagini cominciarono nel 2015. Nel blitz in car ...