Advertising

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Usa, Joe Biden: cambiare regole del Senato per proteggere diritto di voto #joebiden - MediasetTgcom24 : Usa, Joe Biden: cambiare regole del Senato per proteggere diritto di voto #joebiden - BelmonteCatalan : @maurosimo66 Ricordo la mia prima finale 1985 su canale 5 abbracciato a mio fratello più grande tra San Francisco 4… - Anto94412438 : Solo io trovo criminale che Usa e Russia discutano di uno Stato sovrano e di cosa farne? “ che dici Joe, ce li but… - Efisio31251859 : @markorusso69 Uhhh negli USA stanno messi così? Ma che caz... hanno combinato? ???????? O 'pensionano' Joe con qualche… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Joe

L'HuffPost

Lo affermaBiden che attacca: l'obiettivo di Trump e dei suoi alleati 'è privare del diritto di voto chiunque voti contro di loro'. Il presidentequindi evoca il Voting Right Act del 1965: '...New York, 11 gen 22:36 - Il presidente degli Stati Uniti,Biden, si è espresso ad Atlanta (Georgia) a favore del progetto di legge a favore del diritto di voto...Milano, 11 gen. (LaPresse) - “Ho avuto conversazioni pacate con i membri del Congresso negli ultimi due mesi. Sono stanco di stare calmo". Così il presidente ...Milano, 11 gen. (LaPresse) - "Il futuro della democrazia non è certo, la battaglia per l'anima dell'America non è finita". Così il presidente Usa Joe Biden ...