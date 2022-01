Uomo positivo al test di gravidanza? Ecco cosa può significare (e non è una buona notizia) (Di martedì 11 gennaio 2022) Il test di gravidanza fai da te può essere utilizzato anche per diagnosticare una possibile grave patologia negli uomini. Ebbene sì, non solo le donne, dunque, ma anche il sesso maschile può fare uso ... Leggi su leggo (Di martedì 11 gennaio 2022) Ildifai da te può essere utilizzato anche per diagnosticare una possibile grave patologia negli uomini. Ebbene sì, non solo le donne, dunque, ma anche il sesso maschile può fare uso ...

emmabonino : Uomo o donna al Colle dovrà andare una persona competente, con grande senso delle istituzioni, della Costituzione e… - Tullio_99 : @BasatoXVI Fa ridere finché non scopri che se un uomo piscia su un test di gravidanza e diventa positivo, 99/100 il… - Maignangioia : La privacy va e viene. Quando sei positivo diventi l'uomo nero di Detective Conan fino alle partite, quando sei neg… - NataleBonumore : RT @CalaminiciM: Signor tennista, sicuramentesei un fenomeno con la racchetta, ma come uomo sei zero. Le tue foto da positivo,in mezzo all… - IvanaFavaro1 : @iannetts70 Uno che risulta positivo il 26 e il 27 se ne va in giro come nulla fosse, non può avere la mia stima. I… -