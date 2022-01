Uomini e Donne, le anticipazioni di oggi martedì 11 gennaio (Di martedì 11 gennaio 2022) Dopo la pausa per le feste natalizie, Uomini e Donne è tornato in onda ieri, lunedì 10 gennaio. E non si fermerà più, almeno fino alla prossima estate. Tanti i temi da affrontare, altrettanti i protagonisti in cerca d’amore. Qualcuno lo troverà, altri no. Già oggi ci sarà l’inizio di una nuova storia, che ancora continua a distanza di settimane. Nella puntata di ieri, infatti, Maria De Filippi ha annunciato che oggi assisteremo alla scelta di Roberta Giusti, una delle protagoniste del Trono Classico. Sarà una scelta sofferta e dolorosa, tra Luca e Samuele. Con entrambi i ragazzi la conoscenza è andata avanti per mesi, ma oggi è arrivato il momento di uscire dallo studio con uno solo di loro. Nelle prossime righe sveleremo il nome della scelta di Roberta, quindi attenzione agli spoiler. ... Leggi su italiasera (Di martedì 11 gennaio 2022) Dopo la pausa per le feste natalizie,è tornato in onda ieri, lunedì 10. E non si fermerà più, almeno fino alla prossima estate. Tanti i temi da affrontare, altrettanti i protagonisti in cerca d’amore. Qualcuno lo troverà, altri no. Giàci sarà l’inizio di una nuova storia, che ancora continua a distanza di settimane. Nella puntata di ieri, infatti, Maria De Filippi ha annunciato cheassisteremo alla scelta di Roberta Giusti, una delle protagoniste del Trono Classico. Sarà una scelta sofferta e dolorosa, tra Luca e Samuele. Con entrambi i ragazzi la conoscenza è andata avanti per mesi, maè arrivato il momento di uscire dallo studio con uno solo di loro. Nelle prossime righe sveleremo il nome della scelta di Roberta, quindi attenzione agli spoiler. ...

