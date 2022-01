Un’Ora Sola Vi Vorrei | perché Enrico Brignano è collegato da casa | cos’è successo | ospiti e anticipazioni 11 gennaio 2022

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 11 gennaio 2022) Andrà in onda questa sera su Rai 2, come ogni martedì, lo show divi’. Questa sera, però, il comico e conduttore sarà presente, ma non fisicamente in studio. Sì,trasmetterà dae lavorerà anche lui ‘in smart working’. Il motivo? Sempre a causa del Covid.in collegamento davi: eccoquesta sera, martedì 11, si collegherà dae intratterrà così il suo pubblico, tra monologhi che fanno sorridere e riflettere. Non mancheranno, poi, i duetti con Alessandro Betti e ...