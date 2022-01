Unimpresa, come aumenterà il costo del lavoro al Sud: stangata da 1,2mld al mese (Di martedì 11 gennaio 2022) Secondo il Centro Studi di Unimpresa, dal prossimo mese le aziende del Sud Italia vedranno aumentare il costo del lavoro in modo irrimediabile. Si va, infatti, verso una stangata da 1,2 miliardi di euro al mese per 1,5 milioni di aziende del Sud perché le imprese che operano nel Mezzogiorno potrebbero fare i conti con lo stop di diversi sgravi contributivi: una serie di riduzioni sui versamenti previdenziali del personale che, nel corso del 2021, avevano consentito di ridurre significativamente il costo del lavoro. Secondo quanto segnala il Centro studi di Unimpresa, dal 2022, se non interviene immediatamente l’ok da parte della Commissione Europea, non è più in vigore la Decontribuzione Sud che vale circa 900 milioni di euro al ... Leggi su fmag (Di martedì 11 gennaio 2022) Secondo il Centro Studi di, dal prossimole aziende del Sud Italia vedranno aumentare ildelin modo irrimediabile. Si va, infatti, verso unada 1,2 miliardi di euro alper 1,5 milioni di aziende del Sud perché le imprese che operano nel Mezzogiorno potrebbero fare i conti con lo stop di diversi sgravi contributivi: una serie di riduzioni sui versamenti previdenziali del personale che, nel corso del 2021, avevano consentito di ridurre significativamente ildel. Secondo quanto segnala il Centro studi di, dal 2022, se non interviene immediatamente l’ok da parte della Commissione Europea, non è più in vigore la Decontribuzione Sud che vale circa 900 milioni di euro al ...

