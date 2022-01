Unicredit schiva Mps per comprarsi la banca russa Otkritie?

(Di martedì 11 gennaio 2022) Dopo il congelamento delle trattative per l’acquisizione di Mps da parte di Andrea Orcel, che un anno fa è stato nominato amministratore delegato di, lamilanese avrebbe messo gli occhi suBank, il settimo istituto più grande in Russia, con 44 miliardi di dollari in asset. La notizia è stata data da Bloomberg. La due diligence dovrebbe iniziare questa settimana.in Russia ha più di 4mila dipendenti e un giro d’affari da 384 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021. Il dettaglio diè che si tratta di unasistemica nazionalizzata nel 2017 nella più grande operazione di salvataggio della storia, dopo il collasso dell’istituto sotto una “montagna di debiti”. Al momento è di proprietà della...

