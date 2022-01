Un’elezione online aperta a tutti vuole nominare la squadra dei sogni

Leggi su panorama

(Di martedì 11 gennaio 2022) Magari Donnarumma tra i portieri, per un po’ di sano campanilismo. Oppure Courtois del Real Madrid, perché all’ex numero uno del Milan non si riesce a perdonare la fuga a Parigi. Bonucci, Spinazzola e Chiellini tra i difensori o, chissà, Hakimi, o forse Rüdiger o Škriniar. Da lì avanti con i centrocampisti (Locatelli? Verratti?) e gran finale con gli attaccanti: Immobile, Insigne, Cristiano Ronaldo, Lukaku, Messi. I giganti ci sono, incluso lo sfortunato Chiesa. Una cosa è certa: a decidere non è una giuria di esperti, un gruppo chiuso di intoccabili soloni, un manipolo di giornalisti. È una splendida, totale, globale operazione di democrazia diretta, di suffragio universale dedicato ai tifosi. Si tratta dell’elezione delladell’anno, la «Toty», vezzeggiativo e abbreviazione che sta per l’equivalente inglese: «Team of the year». ...