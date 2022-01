Una vita anticipazioni: qualcuno ha ucciso Felicia? Marcos indaga (Di martedì 11 gennaio 2022) Genoveva in carcere, Bellita e Felicia venute a mancare: ad Acacias 38 i pochissimi giorni sembra essere successo di tutto ma i colpi di scena non mancheranno anche nelle prossime puntate della soap di Canale 5. E come sempre le nostre anticipazioni ci regalano proprio le ultime news su quello che sta per accadere. Iniziamo quindi dalla trama della puntata di Una vita di domani, 12 gennaio 2022. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 vedremo come Genoveva non si rassegnerà neppure adesso che è in carcere alla sua condizione: che cosa pensa di fare? Vuole corrompere la guardia, vuole l’aiuto della sua compagna di cella, pensa di evadere? Una cosa è certa: la donna vuole vendicarsi di Felipe che invece ha ripreso la sua vita in mano e adesso si aspetta di avere giustizia per Marcia, dopo tutto quello che ha fatto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 11 gennaio 2022) Genoveva in carcere, Bellita evenute a mancare: ad Acacias 38 i pochissimi giorni sembra essere successo di tutto ma i colpi di scena non mancheranno anche nelle prossime puntate della soap di Canale 5. E come sempre le nostreci regalano proprio le ultime news su quello che sta per accadere. Iniziamo quindi dalla trama della puntata di Unadi domani, 12 gennaio 2022. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 vedremo come Genoveva non si rassegnerà neppure adesso che è in carcere alla sua condizione: che cosa pensa di fare? Vuole corrompere la guardia, vuole l’aiuto della sua compagna di cella, pensa di evadere? Una cosa è certa: la donna vuole vendicarsi di Felipe che invece ha ripreso la suain mano e adesso si aspetta di avere giustizia per Marcia, dopo tutto quello che ha fatto ...

