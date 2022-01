Una Vita Anticipazioni 12 Gennaio 2022: Felicia è morta! Marcos nutre dei sospetti sulle cause del decesso... (Di martedì 11 gennaio 2022) Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 12 Gennaio 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che dopo il salto temporale, apprenderemo di un'altra tragica morte avvolta nel mistero... Leggi su comingsoon (Di martedì 11 gennaio 2022) Scopriamo insieme ledella Puntata di Unain onda il 12su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che dopo il salto temporale, apprenderemo di un'altra tragica morte avvolta nel mistero...

