Una vita, anticipazioni 11 gennaio 2022: Genoveva medita vendetta (Di martedì 11 gennaio 2022) Genoveva, nonostante sia a rischio di essere condannata a morte, non vorrà arrendersi e dopo aver letto un'intervista di Felipe sul giornale, come segnalano le anticipazioni della puntata Una vita in onda oggi 11 gennaio 2022, mediterà vendetta nei suoi confronti. Nel frattempo, Miguel farà nuovamente la proposta di nozze ad Anabel che gli chiederà tempo mentre Alodia sarà sempre più strana. Infine, Natalia continuerà a tentare di sedurre Antoñito. Una vita, trama 11 gennaio 2022: Genoveva vuole vendicarsi di Felipe Felipe, dopo essere riuscito ad ottenere una piena confessione da parte di Genoveva che è così finita in prigione ed aver poi messo al corrente i vicini del piano che ha messo in atto ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 11 gennaio 2022), nonostante sia a rischio di essere condannata a morte, non vorrà arrendersi e dopo aver letto un'intervista di Felipe sul giornale, come segnalano ledella puntata Unain onda oggi 11, mediterànei suoi confronti. Nel frattempo, Miguel farà nuovamente la proposta di nozze ad Anabel che gli chiederà tempo mentre Alodia sarà sempre più strana. Infine, Natalia continuerà a tentare di sedurre Antoñito. Una, trama 11vuole vendicarsi di Felipe Felipe, dopo essere riuscito ad ottenere una piena confessione da parte diche è così finita in prigione ed aver poi messo al corrente i vicini del piano che ha messo in atto ...

Advertising

DavidSassoli : Il mio cordoglio per la prematura scomparsa di #SilviaTortora. Una vita spesa per il garantismo, per la memoria del… - Errorigiudiziar : «Mio padre è stato prelevato dalla sua vita senza che venisse aperta una commissione d'inchiesta, senza che nessuno… - _luigicontu : Se ne e' andata Silvia Tortora. E' stata una bravissima giornalista ma soprattutto una grande donna, coraggiosa. La… - MinutemanItaly : RT @muntzer_thomas: Ognuno di noi ha un rischio P_i di finire in TI nei prossimi 365gg P_i dipende da età, stato di salute, tipo di vita c… - Kalinaked : RT @dariofrance: Ciao David, amico di una vita intera. #Sassoli -